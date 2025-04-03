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Уфимец в костюме гаишника «рассекал» на моноколесе и попал на видео

В Уфе мужчина в костюме гаишника ездил на моноколесе, пугая самокатчиков

В Уфе мужчина в костюме полицейского ездил по дорогам на моноколесе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Уфимца в костюме полицейского, рассекающего на моноколесе, задержали инспекторы ГИБДД. Он нарядился, чтобы пугать электросамокатчиков», — говорится в сообщении.

По словам нарушителя, он ездил на моноколесе для того, чтобы позабавить прохожих, а также проконтролировать соблюдение ПДД. Так, при виде его в костюме полицейского подростки переставали кататься на самокатах вдвоем.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов составили на 28-летнего нарушителя два протокола: за незаконное ношение формы и нарушение ПДД.

До этого сообщалось, что в Москве водитель снял на видео человека на самокате, который ехал в потоке машин на высокой скорости. На кадрах видно, что человек на электросамокате движется в левом ряду на шестиполосной городской магистрали, разделенной отбойником. Спидометр автомобиля, из которого ведется съемка, при этом показывает скорость 90-100 км/ч.

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