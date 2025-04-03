В России продажи новых автомобилей рухнули на 45%

Продажи новых автомобилей в России в марте упали на 45%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2025 года составили 82,6 тыс. штук, что на 45% меньше, чем в марте год назад, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По итогам трех месяцев 2025 года российский авторынок сократился на 26% и составил 254 тыс. автомобилей.

«Первый квартал 2025 года ознаменовался сокращением рынка новых автомобилей и легкой коммерческой техники. За последние 10 лет хуже, в процентном отношении, результаты марта были только в 2022 году (-59%), а первого квартала в 2015 г (-36%)», — отметил председатель АЕБ Алексей Калицев.

Негативная динамика усилилась ввиду того, что к ранее многократно упомянутым факторам добавилось появившееся на фоне новостей о возможных изменениях в геополитике, ожидание покупателей вероятного возвращения на российский рынок некоторых ранее ушедших компаний.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию. 21% респондентов уверены, что продажи снизились из-за того, что потенциальные покупатели ждут еще больших скидок на автомобили.

Ранее сообщалось, что Toyota может вернуть поставки автомобилей в Россию.