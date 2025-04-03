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Пашинян раскрыл свой секрет нарушения закона

Пашинян признался в получении водительских прав без экзамена
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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что получил водительские права без сдачи экзаменов. Об этом он рассказал на заседании правительства, пишет РИА Новости.

В своем выступлении премьер обратил внимание на кадровый дефицит и отметил, что многие водители получили их ненадлежащим образом. Примечательно, что Пашинян обзавелся удостоверением без сдачи экзаменов.

«Я привел собственный пример. Естественно, я взятку не давал. Когда я получал (водительское удостоверение), я был известным журналистом. Даже если бы я просил коленопреклоненно, мне бы не дали сдать экзамен. Еще не дойдя до этой территории (экзаменационного подразделения, за 300 метров мне принесли, дали и сказали: «Уходи отсюда как можно скорее», — рассказал политик.

До этого Пашинян заявил, что армянский народ больше не должен выступать за присоединение Карабаха к Армении.

«Должен прямо сказать, что мы не должны продолжать карабахское движение», — заявил он.

Он добавил, что готов подписать с Азербайджаном соглашение о мире. Однако это желание, по словам премьера Армении, должно исходить и от Азербайджана. Пашинян подчеркнул, что только совместными усилиями удастся достичь урегулирования конфликта. На данный момент Ереван направил Баку предложение по срокам и месту подписания мирного соглашения.

Ранее в России стали заводить «уголовку» за опасное вождение в 2025 году.

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