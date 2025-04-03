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Японские Suzuki и Subaru заработали в России большую сумму

Японские автобренды Suzuki и Subaru заработали в России свыше 1 млрд рублей
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Shutterstock/FOTODOM

Японские автобренды Suzuki и Subaru суммарно заработали в России свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на официальные отчеты по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

Согласно документам, выручка ООО «Субару Мотор» составила в прошлом году 684,6 млн рублей — это на 43% ниже, чем в 2023-м. Чистая прибыль упала на 29%, составив 126,8 млн рублей.

А вот представительство ООО «Сузуки Мотор Рус» заработало 389,9 млн рублей (-15%). Чистая прибыль составила 123,5 млн рублей (-43%).

До этого представительство Suzuki сообщило «Газете.Ru», что не исключает возможности возобновления продаж в России.

«Все будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Делать прогнозы сложно, но мы, как и многие, ждем. Можно сказать одно: все процессы отлажены, и когда придет время, мы не заставим себя ждать», — заявила пресс-служба.

Компании Subaru Suzuki сохраняют полное гарантийную и сервисную поддержку российских клиентов.

Ране были названы восемь недостатков Suzuki Grand Vitara.

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