Компания Suzuki может возобновить продажи автомобилей в России

Официальное представительство японского бренда Suzuki в России ждет возможности возобновить продажу автомобилей на российском авторынке. Об «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус».

«Все будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Делать прогнозы сложно, но мы, как и многие, ждем. Можно сказать одно: все процессы отлажены, и когда придет время, мы не заставим себя ждать», — подчеркнули в представительстве.

Также пресс-служба отметила, что сейчас компания сместила фокус на гарантийное обслуживание машин.

«В связи с текущим положением дел фокус «Сузуки Мотор Рус» смещен больше в сторону послепродажного и гарантийного обслуживания. Клиентам Suzuki доступны программы поддержки и помощи на дорогах, сервисные акции и кампании», — пояснили в представительстве.

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