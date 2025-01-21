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Компания Suzuki может возобновить продажи автомобилей в России

Японская Suzuki не исключила возобновление продаж в России
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Shutterstock/FOTODOM

Официальное представительство японского бренда Suzuki в России ждет возможности возобновить продажу автомобилей на российском авторынке. Об «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус».

«Все будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Делать прогнозы сложно, но мы, как и многие, ждем. Можно сказать одно: все процессы отлажены, и когда придет время, мы не заставим себя ждать», — подчеркнули в представительстве.

Также пресс-служба отметила, что сейчас компания сместила фокус на гарантийное обслуживание машин.

«В связи с текущим положением дел фокус «Сузуки Мотор Рус» смещен больше в сторону послепродажного и гарантийного обслуживания. Клиентам Suzuki доступны программы поддержки и помощи на дорогах, сервисные акции и кампании», — пояснили в представительстве.

«Газета.Ru» выяснила, что большинство иностранных автокомпаний так и не ушли из России на фоне громких заявлений их правительств. Они заморозили финансовую активность до первой возможности вернуться на отечественный рынок, говорят опрошенные эксперты. Какие западные и азиатские автомобильные марки находятся в России в спящем режиме, — читайте в материале «Газета.Ru».

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