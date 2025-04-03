Адвокат Добровинский посоветовал актеру Михаилу Ефремову научиться выбирать партнеров

Адвокат Добровинский: чтобы хорошо играть алкоголика, необязательно быть им

Актеру Михаилу Ефремову после выхода из колонии по УДО следует научиться выбирать партнеров, заявил в интервью news.ru адвокат Александр Добровинский.

«Чтобы хорошо играть алкоголика, необязательно быть им». Также необязательно отсидеть, чтобы потом играть заключенных. А Михаилу Олеговичу [Ефремову] хочется пожелать научиться, наконец, выбирать партнеров, — сказал Добровинский.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.