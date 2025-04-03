Жительница Казани пробила костылем голову таксиста и попала на видео

В Казани на видео попало, как пассажирка пробила таксисту голову костылем

В Казани пассажиры подрались с таксистом. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион116 Казань».

«Таксист высадил пассажиров на Ломжинской — мужчину и женщину. Когда сзади подъехала машина, водитель попросил уступить дорогу. Что ответил таксист, не слышно, но мужчина-пассажир отреагировал агрессивно», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как пассажир с костылем ударяет таксиста, и они начинают драку. В ходе конфликта мужчина роняет свой костыль, который поднимает женщина и наносит предметом несколько ударов таксисту по голове. На записи также видно, что у водителя начинает идти кровь.

По предварительной информации, зачинщик конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого сообщалось, что на трассе в Башкирии глухарь нападал на автомобилистов. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как птица нападает на прохожего: бежит за ним и кричит.

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