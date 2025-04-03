Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как пламя охватило автосервис в Подмосковье

В Подмосковье на видео попал горящий автосервис

В подмосковном городе Солнечногорске загорелся автосервис. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Возгорание произошло на улице Тельнова – пламя охватило кровлю одноэтажного здания площадью 750 квадратных метров. Существует риск распространения огня на соседний ангар», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пламя охватило автосервис. По информации источника, в настоящее время 20 спасателей ликвидируют возгорание. Кроме того, на месте инцидента работают шесть единиц техники.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД 31 марта столкнулись три машины. Видеорегистратор машины, водитель которой стал участником ДТП, запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль поворачивает на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину, которая сталкивается с третьим автомобилем.

На записи также видно, как запчасти разлетаются по проезжей части.

Ранее мужчины из Бутово пытались потушить горящий Mercedes.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами