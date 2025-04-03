На видео попало, как пламя охватило автосервис в Подмосковье

В подмосковном городе Солнечногорске загорелся автосервис. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Возгорание произошло на улице Тельнова – пламя охватило кровлю одноэтажного здания площадью 750 квадратных метров. Существует риск распространения огня на соседний ангар», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пламя охватило автосервис. По информации источника, в настоящее время 20 спасателей ликвидируют возгорание. Кроме того, на месте инцидента работают шесть единиц техники.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД 31 марта столкнулись три машины. Видеорегистратор машины, водитель которой стал участником ДТП, запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль поворачивает на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину, которая сталкивается с третьим автомобилем.

На записи также видно, как запчасти разлетаются по проезжей части.

Ранее мужчины из Бутово пытались потушить горящий Mercedes.