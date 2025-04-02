Легковушка устроила массовое ДТП на МКАД и попала на видео

На МКАД на видео попало, как легковушка устроила массовое ДТП

В Москве на МКАД 31 марта столкнулись три машины. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 37-км МКАД», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал участником ДТП, запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль поворачивает на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину, которая сталкивается с третьим автомобилем.

На записи также видно, как запчасти разлетаются по проезжей части.

До этого сообщалось, что на МКАД от грузовика отлетело колесо во время движения. Видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как колесо отлетает от движущегося грузовика и начинает катиться по дороге.

Кроме того, в Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. На место ДТП прибыл вертолет санавиации, перекрыли четыре полосы. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

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