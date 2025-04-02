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Мужчины из Бутово пытались потушить горящий Mercedes и попали на видео

В Подмосковье на видео попало, как мужчины пытались потушить капот Mercedes

В подмосковном Бутово водители пытались потушить горящий Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Водитель вместе с другими участниками движения пытались потушить загоревшийся Mercedes», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как у машины горит капот. Мужчина машет тканью перед машиной, после чего к автомобилю подбегает водитель и ликвидирует возгорание огнетушителем.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина на Lada Granta устроил гонки на тротуаре колледжа и чуть не сбил женщину на переходе. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль дрифтит, выполняя опасные маневры на дороге, при этом чуть не сбивает идущую по пешеходному переходу женщину. После этого москвич разворачивается, увеличивает скорость и заезжает на тротуар, на котором продолжает «гонки».

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность водителя.

Ранее легковушка устроила массовое ДТП на МКАД.

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