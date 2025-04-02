Самокатчика, который ехал по трассе на скорости 100 км/ч, сняли на видео в Москве

В Москве сняли на видео самокатчика на скорости 100 км/ч в потоке машин

В Москве водитель снял на видео человека на самокате, который ехал в потоке машин на высокой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Мужчина в шлеме и наколенниках мчал по дороге на СИМ в потоке автомобилей, которые двигались со скоростью около 100 км/ч», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что человек на электросамокате движется в левом ряду на шестиполосной городской магистрали, разделенной отбойником. Спидометр автомобиля, из которого ведется съемка, при этом показывает скорость 90-100 км/ч. Самокатчик уверенно держится в потоке между легковым автомобилем и едущим правее грузовиком.

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