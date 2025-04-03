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Легковушка «влетела в лоб» большегруза и попала на видео в Тверской области

В Тверской области на видео попал лобовой таран легковушкой большегруза

В Тверской области легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент 112».

«В Тверской области 21-летний водитель решил покатать своих приятелей и влетел в лоб фуре. <…> В легковушке находилось трое парней от 19 до 21 года. Молодой человек на большой скорости не справился с управлением, после чего машину вынесло на встречку», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор фуры запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где врезается в большегруз. На записи также видно, что от удара начинает идти дым, а запчасти от машины разлетаются по проезжей части.

По информации источника, водитель и пассажиры легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что легковушка устроила массовое ДТП на МКАД. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль поворачивает на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину, которая сталкивается с третьим автомобилем.

Ранее белгородцы перевозили корову в багажнике «Жигулей» и попали на видео

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