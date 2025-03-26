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Названы самые популярные люксовые авто с пробегом в России

«Автостат» назвал пять самых популярных подержанных люксовых авто в России
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Bentley

В России рынок люксовых б/у автомобилей в феврале 2025 года вырос на 32% год к году. Об этом сообщает «Автостат».

В феврале 2025 года россияне приобрели 176 подержанных автомобилей сегмента Luxury. Эксперты отмечают, что рост в данном сегменте на вторичном рынке продолжается уже восемь месяцев.

В топ-5 моделей-лидеров среди подержанных «люксов» по итогам февраля вошли Bentley Continental GT (34 ед.), Bentley Bentayga (22 ед.), Maserati Levante (17 ед.), Lamborghini Urus (16 ед.) и Rolls-Royce Cullinan (14 ед.).

До этого директор «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобендов в Россию. 21% респондентов уверены, что продажи снизились из-за того, что потенциальные покупатели ждут еще больших скидок на автомобили.

Ранее сообщалось, что Ррссийские дилеры начали распродавать автомобили с большими скидками.

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