Названы три причины сокращения продаж автомобилей с пробегом в России

«Автодом» перечислил три причины сокращения продаж авто с пробегом в РФ

Падение продаж автомобилей с пробегом в феврале обусловлено несколькими факторами, заявил агентству «Автостат» директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

«Снижение продаж подержанных автомобилей вызвано давлением на спрос ключевой ставки и дальнейшим снижением процента кредитных сделок, укреплением курса рубля, которое непосредственно влияет на ценообразование автомобилей с пробегом, поступающих по каналам параллельного импорта», — сказал эксперт.

По мнению эксперта, ситуация на рынке автомобилей с пробегом стабилизируется во втором квартале, а в третьем начнется рост продаж.

Отмечается, что в феврале 2025 года в России было куплено 397,1 тыс. подержанных легковых машин, что на 0,6% ниже результата годичной давности.

Самым популярным автомобилем в феврале в подержанном сегменте стал седан Lada 2107. Первое место по продажам на вторичном рынке модель занимает с февраля 2024 года. На второй строчке другая модель АвтоВАЗа — Lada 2114 «Самара-2». Третье место занимает Kia Rio», — говорится в сообщении газеты.

По данным «Автостата», средняя цена подержанного легкового автомобиля в феврале была 1,48 млн рублей.

До этого стало известно, что средняя цена нового китайского седана в прошлом году составила 2,4 млн рублей, по сравнению с 2023 годом предложение выросло на 71,1%, а спрос — почти в два раза, на 95,2%.

Среди марок лидером по доле в спросе стала Omoda, которой досталось 20,16%. Также в топ-5 марок вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). Наиболее внушительную динамику спроса по отношению к 2023 году показал бренд Geely: рост в 8,3 раза.

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