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Глухарь в брачный период напал на прохожего в Башкирии и попал на видео

В Башкирии токующий глухарь выбегал на трассу и нападал на прохожих

На трассе в Башкирии глухарь нападал на автомобилистов. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«В Белорецком районе Башкирии глухарь цеплялся к прохожим, пытавшимся снять его на камеру телефона, и выбегал на трассу, создавая помехи движению», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как птица нападает на прохожего: бежит за ним и кричит.

В пресс-службе минэкологии Башкирии прокомментировали инцидент. В ведомстве объяснили, что в настоящее время у глухарей брачный период, то есть токование. Таким образом, издавая своеобразные звуки, самец привлекает самок.

Также специалисты сообщили, что в марте и во второй половине мая самцы распускают хвосты и готовы устроить драку со своими конкурентами.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД бегал козел. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное бежит вдоль проезжей части.

Ранее заяц выбежал на трамвайные пути в Башкирии и попал на видео

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