«Главное, чтобы не пил»: поэтесса Любовь Воропаева высказалась об актере Ефремове

Если Ефремов начнет употреблять алкоголь после выхода из колонии, он может не остановиться. Об этом KP.RU рассказала поэтесса Любовь Воропаева.

«Уверена, что с работой у Миши будет все нормально, но вот со здоровьем у него не очень хорошо. Помимо лечения легких ему предстоит пройти психологическую реабилитацию после стольких лет заключения», — сообщила Воропаева.

По ее словам, важно, чтобы после выхода из колонии Ефремов не начал пить, иначе он не сможет остановиться. Поэтесса обратилась к друзьям актера с просьбой помнить, что даже капля алкоголя пагубно повлияет на мужчину.

Воропаева также сообщила, что с юности общается с сестрой Ефремова Анастасией, которая вместе с женой Софьей всегда была главной поддержкой для мужчины.

Кроме того, российский актер Юрий Назаров высказался в интервью kp.ru о Михаиле Ефремове, которого должны выпустить по УДО 9 апреля. По его словам, главное, чтобы после выхода из колонии Ефремов «стал человеком».

Ранее был назван ежедневный гонорар Ефремова за съемки в кино после колонии.