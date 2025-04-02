«Жил как мажор»: актер Назаров высказался о Михаиле Ефремове

Российский актер Юрий Назаров высказался в интервью kp.ru о Михаиле Ефремове, которого должны выпустить по УДО 9 апреля.

«То, что Ефремов вернется в профессию, — это понятно. Но особых восторгов по этому поводу я не испытываю. Ефремов жил как мажор. Ему все можно было. И даже когда из машины после аварии вылез, улыбался. Вляпался в историю по дури. Он всегда выпивал, хулиганил. Самое главное не то, вернется он в профессию или нет. Вернется, думаю. Талант там есть. Главное, чтобы он человеком стал», - сказал Назаров.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее был назван ежедневный гонорар Ефремова за съемки в кино после колонии.