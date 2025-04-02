Москвич на Lada Granta устроил гонки на тротуаре колледжа и попал на видео

В Москве на видео попало, как мужчина на Lada устроил гонки на тротуаре колледжа

В Москве мужчина на Lada Granta устроил гонки на тротуаре колледжа и чуть не сбил женщину на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

«Попутавший водитель белой «Гранты» устроил опасный для жизни окружающих перформанс на своей бричке прямо на пешеходной зоне напротив Медицинского колледжа №5 на 1-м Пехотном переулке в Москве», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль дрифтит, выполняя опасные маневры на дороге, при этом чуть не сбивает идущую по пешеходному переходу женщину. После этого москвич разворачивается, увеличивает скорость и заезжает на тротуар, на котором продолжает «гонки».

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность водителя.

До этого сообщалось, что в Уфе водитель устроил дрифт с человеком на крыше автомобиля. На кадрах видно, что мужчина сидит на крыше легковой машины, которая начинает дрифтить.

Ранее приморцы устроили «побоище» на проезжей части.