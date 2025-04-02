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«Бедная» собака бегала по МКАД и попала на видео

На МКАД на видео попало, как собака бегала между движущимися авто

В Москве на МКАД собака бегала по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 55-км МКАД (внеш.). Бедный пес бегает по проезжей части», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как собака бежит по обочине, после чего рядом с животным останавливается автомобиль, люди открывают дверь, чтобы забрать собаку, но животное убегает. Далее на записи видно, как собака бегает между проезжающими автомобилями, из-за чего машинам приходится останавливаться или ехать медленно.

До этого сообщалось, что на трассе в Башкирии глухарь нападал на автомобилистов. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как птица нападает на прохожего: бежит за ним и кричит.

В пресс-службе минэкологии Башкирии прокомментировали инцидент. В ведомстве объяснили, что в настоящее время у глухарей брачный период, то есть токование. Таким образом, издавая своеобразные звуки, самец привлекает самок.

Ранее заяц выбежал на трамвайные пути в Башкирии и попал на видео.

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