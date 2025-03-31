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«Газель» протаранила Hyundai и попала на видео в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как «Газель» протаранила Hyundai

В Подмосковье «Газель» врезалась в автомобиль Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Трагедия произошла на 49-м километре трассы М-9 «Балтия». Водитель «Газели» врезался в стоявший на дороге из-за поломки автомобиль Hyundai», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как «Газель» врезается в легковой автомобиль.

По информации источника, в результате ДТП 7-летний ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Два человека пострадали, их доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал «Москва с огоньком» утверждает, что авария произошла на 49-м км трассы М9 «Балтия». Водитель «Газели» не справился с управлением.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском столкнулись самосвал и тягач.

Ранее авария на МКАД парализовала движение транспорта.

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