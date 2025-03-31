На видео попало, как Tank с прицепом протаранил Jaecoo под Красноярском

Под Красноярском на видео попало лобовое столкновение Tank с прицепом и Jaecoo

В Красноярском крае 27 марта столкнулись Tank с прицепом и Jaecoo. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

«На 132 км автодороги «Красноярск-Енисейск» 51-летний водитель автомобиля Tank с прицепом, двигаясь со стороны Енисейска в сторону Красноярска, допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Jaecoo», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор машины Jaecoo запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в машину. От удара у Jaecoo трескается лобовое стекло.

По информации источника, в результате ДТП 63-летний водитель Jaecoo получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир и водитель Tank пострадали, их доставили в больницу.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции.

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