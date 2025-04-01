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Массовое ДТП парализовало движение на МКАДе

Массовая авария на МКАДе парализовала движение транспорта

В Москве на МКАДе столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Массовая авария на МКАД у развязки с Каширским шоссе, столкнулись 5 машин – несколько легковушек, фургон и грузовик, который перевернулся на бок», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что повреждения получили несколько транспортных средств. Так, на проезжей части лежит перевернутый грузовик, при этом запчасти от автомобилей разлетелись по дороге. На записи также видно, что у машин повреждены капоты и бамперы, а у белого автомобиля — смят кузов.

По информации источника, на место ДТП прибыл вертолет санавиации. Перекрыто четыре полосы. Автомобильная пробка длиной в несколько километров затруднила движение транспорта. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Архангельске автомобиль сбил коляску с ребенком.

Ранее петербуржец на Audi не пропускал скорую помощь с мигалками

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