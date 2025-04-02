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Грузовик «раскидывал» колеса на МКАД и попал на видео

На МКАД на видео попало, как от грузовика отлетело колесо во время движения

В Москве на МКАД от грузовика отлетело колесо во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

«Картина, которую ты меньше всего хочешь увидеть на МКАД — как грузовик раскидывает свои колеса по трассе. Предварительно, никто чудом не пострадал», — говорится в сообщении.

Telegram-канал RU_CHP публикует видео с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем инцидента. На кадрах видно, как колесо отлетает от движущегося грузовика и начинает катиться по дороге.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. На кадрах видно, что повреждения получили несколько транспортных средств. Так, на проезжей части лежит перевернутый грузовик, при этом запчасти от автомобилей разлетелись по дороге. На записи также видно, что у машин повреждены капоты и бамперы, а у белого автомобиля — смят кузов. На место ДТП прибыл вертолет санавиации, перекрыли четыре полосы.

Ранее москвич на Lada Granta устроил гонки на тротуаре колледжа.

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