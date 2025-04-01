У приграничья Украины в машинах будут искать SIM-боксы

Baza: в приграничных к Украине регионах устроят рейд по курьерам с SIM-боксами

Полиция проведет рейд по курьерам и водителям в приграничных к Украине регионах с целью выявить мошенников с SIM-боксами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Местных правоохранителей попросили обратить особое внимание на сим-боксы и тех, кто их может перевозить. Сим-боксы — это такие металлические коробки с антеннами, проводами и множеством слотов под сим-карты. Коробки с симками очень любят мошенники — с помощью них можно, например, делать массовую рассылку «кодов» и другой информации, которая помогает обманывать людей», — говорится в публикации.

Как правило, такие боксы маскируют под бытовые вещи — например, термосумки или чемоданы для инструментов. Однако коробки все равно выдают себя шумом и обилием проводов.

До этого Госавтоинспекция начала проводить масштабные рейды по поимке велокурьеров в Московском регионе. Целью инспекторов стали гонщики по тротуарам. Впрочем, эксперты полагают, что навести порядок в сфере доставки таким образом не удастся, поскольку электротранспорт курьеров все еще находится в «серой» зоне для законодательства. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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