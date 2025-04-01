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В ГИБДД объяснили, кому надо скоро заменить водительские права

В ГИБДД рассказали, кому нужно заменить водительские права в 2025 году
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Госавтоинспекции разъяснили порядок продления водительских удостоверений в 2025 году. Соответсвующее сообщение ведомство разместило у себя в Telegram-канале.

«Автоматически продлеваются на три года национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Так, в случае истечения срока действия водительского удостоверения, например, в мае 2022 года, оно будет считаться действительным до мая 2025 года», — говорится в публикации.

В ГИБДД добавили, что дополнительных отметок в правах проставлять не потребуется.

А вот россиянам с удостоверениями, которые были выданы ранее и уже продлены на три года, придется заменить права.

Также для российских автомобилистов апрель ознаменуется целым рядом важных событий — новыми штрафами, большими скидками на автомобили и подорожанием сервисного обслуживания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у курьеров стали отбирать электровелосипеды.

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