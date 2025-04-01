Докатались: у курьеров стали отбирать электровелосипеды

Госавтоинспекция начала проводить масштабные рейды по поимке велокурьеров в Московском регионе. Целью инспекторов стали гонщики по тротуарам. Впрочем, эксперты полагают, что навести порядок в сфере доставки таким образом не удастся, поскольку электротранспорт курьеров все еще находится в «серой» зоне для законодательства. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

В последние дни марта в Москве и области сотрудники ГИБДД провели масштабные рейды проверок курьеров служб доставки, которые незаконно передвигались на мощных электровелосипедах по тротуарам. В результате проверок нарушителей не только оштрафовали, но и в некоторых случаях изъяли у них транспортные средства, сообщил «Коммерсантъ FM». Проведение рейдов также подтвердили изданию в Яндексе.

В рамках мероприятий сотрудники ГИБДД

обращали особое внимание на технические характеристики транспорта

и наличие необходимых документов у водителя.

По правилам дорожного движения (ПДД), двухколесное транспортное средство с электромотором признается велосипедом, если мощность не превышает 250 Вт, а скорость ограничена 25 км/ч.

Более мощные модели автоматически переходят в категорию мопедов, а для управления ими необходимы водительские права категории «М» и мотошлем.

По тротуарам ездить на мопедах нельзя, чем и злоупотребляют доставщики.

Курьеры-мигранты также должны иметь законное право на пребывание и работу в РФ.

Отобрали колеса

При нарушении столичные полицейские изымали у доставщика транспорт и отправляли на стоянку, а водителя заставляли платить штраф, а некоторых депортировали. Суммарно с начала 2025 года в Москве порядка 8 тыс. велокурьеров были привлечены к ответственности за различные нарушения ПДД, заявил замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский.

В 2024 году число доставщиков-нарушителей превысило 100 тыс. человек.

Аналогичные рейды проводят и в других регионах. Так, сотрудники ГИБДД из Санкт-Петербурга провели аналогичную акцию 31 марта, они рассказали, что огромное количество курьеров не проходит никаких проверок при найме на работу.

«Подавляющее большинство из них — иностранные граждане.

Каждый пятый мигрант находится на территории России нелегально, а значит, и на работу устроился без каких-либо проверок», — отметили в пресс-службе ведомства.

За один день к более чем 160 курьерам у правоохранителей возникли «вопросы технического характера»: у некоторых электровелосипедов не было педалей, а мощность аккумулятора превышала 1000 Вт. Также гаишники останавливали доставщиков, которые ездили без шлемов.

«В совокупности такие нарушения будут «стоить» курьеру от 6,5 тыс. до 16,5 тыс. рублей штрафов.

В связи с этим транспортные средства курьеров, имеющие признаки мопедов (более 160), в рамках административного производства изъяты полицией для проведения экспертизы», — заявили в ГИБДД.

В чем проблема

Электротранспорт, на котором ездят курьеры, продолжает находиться в «серой» правовой зоне. Из-за внесенного в ПДД расплывчатого определения СИМ (средств индивидуальной мобильности) под него подпадает тяжелый электрический двухколесный транспорт наряду с самокатами, моноколесами и сигвеями, отмечает профессор кафедры «Автомобили» Московского автомобильного дорожного института (МАДИ), доктор технических наук Виталий Гаевский.

Благодаря этому у курьеров появилась возможность разъезжать по тротуарам на самых настоящих мопедах, создавая опасные ситуации в пешеходных зонах и на дорогах.

«Курьерские псевдовелосипеды, которые на самом деле являются электрическими мопедами, шифруются или под электровелосипеды, или под СИМы.

Я считаю, что это мошенничество. А гаишники тем временем пытаются рейдами запугать. Не получится», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» Гаевский.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман также указала на неоднозначную ситуацию вокруг велокурьеров, которые «вроде бы есть, а вроде и нет» в правовом поле.

«Электровелосипеды, по сути, сейчас не являются каким-либо транспортным средством, поскольку они нигде не закреплены в законодательстве и не относятся напрямую к мопедам или велосипедам.

Хотя по скорости, движению и другим техническим характеристикам их логично относить к мопедам»,

— заявила эксперт.

Правовая неопределенность в курьерской сфере напрямую коррелирует с большим числом ДТП. Только в Москве в прошлом году произошло свыше 800 аварий с участием велосипедистов, в том числе велокурьеров. В таких ДТП погибли 10 человек, еще 833 человека пострадали.

Рейды не помогут

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», заявили, что разовые рейды ГИБДД не окажут значительного положительного влияния на ситуацию с велокурьерами.

«Рейды должны быть ежедневными, иначе порядка не будет. Тут целая масса проблем, и курьеры с электромоторчиком — только их часть, поскольку это частная история.

А если человек просто едет на электровелосипеде?

К нему должны применяться те же требования. Поэтому проблема гораздо шире. А у нас опять пытаются навести какие-то полутона», — заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он добавил, что в рамках рейда инспектор ГИБДД не сможет точно определить мощность двигателя транспорта и, скорее всего, будет ориентироваться на табличку с технической информацией на самом электровелосипеде. Однако на ней могут быть указаны абсолютно любые значения, подчеркнул Кадаков.

Аналогичную точку зрения в разговоре с «Газетой.Ru» высказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Разовые рейды дают результаты только тогда, когда они проводятся.

Здесь должен быть системный подход.

А сейчас курьеры не управляются никем и ничем. Когда надо — они пешеходы, которые летят по тротуару, и еще когда надо — они водители и летят уже по дороге», — отметил он.

По словам Хайцеэра, в большинстве случаев создается впечатление, что курьеры либо совсем не знают ПДД, либо осознанно их полностью игнорируют.

Как навести порядок

Чтобы решить проблему с велокурьерами в России, нужно в первую очередь заполнить пробел в законодательстве, заявил профессор Гаевский.

«Начинать нужно с терминов и определений.

Сейчас ни термин «СИМ», ни термин «велосипед» не являются корректными.

Соответственно, с велокурьерами при этом бороться практически невозможно», — пояснил он.

Гаевский предлагает ввести для термин «СИМ» жесткое ограничение максимальной конструктивной скорости до 25 км/ч и снаряженной массы до 35 кг. А для термина «велосипед» оставить допустимым только привод мускульной силы. Таким образом, электровелосипед, соответствующий указанным критериям, автоматически становится СИМ, а более мощный транспорт — мопедом.

«Тогда все будет регулироваться «на автомате». В нашей стране действует технический регламент, где четко прописано, что обязательной сертификацией подлежит любой транспорт, развивающий скорость больше 25 км/ч. Если скорректировать термины, то курьеров можно было бы сразу штрафовать за управление без прав мопедом и за движение по тротуару. И все решилось бы мгновенно», — считает Гаевский.

Максим Кадаков, в свою очередь, предлагает еще более жесткие меры — признавать мопедом любой велосипед с электромотором.

«Нужен реально жесткий подход,

я его предлагал уже много раз. Если есть моторчик, то это мопед. И не надо устанавливать его мощность. Наличие двигателя в таком случае сразу будет говорить, что этому транспорту нет места на тротуаре», — заявил эксперт.

Ян Хайцеэр же считает, что курьерский транспорт должен быть обязательно сертифицирован и тщательно отслеживаемым.

«Курьерские транспортные средства должны быть сертифицированы. У электровелосипедов необходимо зафиксировать мощность, также им нужно выделять определенные места, где они могут ездить, а еще госномера, которые бы читались камерами. Соответственно, курьер точно так же должен быть идентифицированным», — заявил эксперт.

Эти предложения больно ударят по курьерскому бизнесу, уже успевшем превратиться в большой экономический сектор, предостерегает Ксения Эрдман. По ее словам, сами клиенты заинтересованы в том, чтобы получить свой заказ как можно скорее.

«Поэтому ограничивать им скорость не имеет особого смысла. Если признать курьерский транспорт мопедами, то компания-оператор столкнется с финансовыми проблемами из-за оттока курьеров на фоне необходимости получать права категории «М», сдавать экзамены, ездить в шлеме и т. д. Но, с точки зрения безопасности, это точно имеет смысл», — заявила Эрдман.