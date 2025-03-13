Стало известно, какой автомобиль Deepal первым появится на российском рынке

Первым автомобилем марки Deepal для России станет гибридный кроссовер S07. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Точные размеры Deepal S07 составляют 4750 х 1930 х 1625 мм. В России кроссовер представят с последовательной гибридной силовой установкой. Автомобиль оснащается 1,5-литровым генератором и электромотором мощностью 238 л.с. на задней оси. Электрический запас хода модели составляет 285 км.

Марка считается премиальной в Китае. Ее история началась в 2008 году, когда китайский концерн инвестировал в подразделение Changan New Energy Automobile. Сейчас эта компания лишь на 51% принадлежит Changan, в числе ее владельцев ряд независимых инвесторов, в числе которых Huawei.

До этого стало известно, что обновленный китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее была названа дата начала продаж нового кроссовера Haval.