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Стало известно, какой автомобиль Deepal первым появится на российском рынке

Китайский автобренд Deepal выведет на российский рынок кроссовер S07
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Changan Thailand

Первым автомобилем марки Deepal для России станет гибридный кроссовер S07. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Точные размеры Deepal S07 составляют 4750 х 1930 х 1625 мм. В России кроссовер представят с последовательной гибридной силовой установкой. Автомобиль оснащается 1,5-литровым генератором и электромотором мощностью 238 л.с. на задней оси. Электрический запас хода модели составляет 285 км.

Марка считается премиальной в Китае. Ее история началась в 2008 году, когда китайский концерн инвестировал в подразделение Changan New Energy Automobile. Сейчас эта компания лишь на 51% принадлежит Changan, в числе ее владельцев ряд независимых инвесторов, в числе которых Huawei.

До этого стало известно, что обновленный китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее была названа дата начала продаж нового кроссовера Haval.

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