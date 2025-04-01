Стало известно, кто спровоцировал массовую аварию, парализовавшую движение на МКАД

Виновником массового ДТП на МКАД стал водитель мусоровоза. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Большегруз ехал на большой скорости и ударился об китайский кроссовер. Тот отскочил в барьерное ограждение, после чего протаранил еще один автомобиль. В результате задело еще две машины», — говорится в сообщении.

По информации источника, больше всех пострадал водитель «КамАЗа». Столичная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Автомобильная авария произошла у развязки с Каширским шоссе. Очевидцы запечатлели последствия ДТП на камеру. На кадрах видно, что повреждения получили несколько транспортных средств. Так, на проезжей части лежит перевернутый грузовик, при этом запчасти от автомобилей разлетелись по дороге. На записи также видно, что у машин повреждены капоты и бамперы, а у белого автомобиля — смят кузов.

На место ДТП прибыл вертолет санавиации. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в ДТП с шестью авто на МКАДе пострадали три человека.