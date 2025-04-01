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В Москве в массовом ДТП с шестью авто на МКАД пострадали три человека

Три человека получили травмы в массовом ДТП с шестью машинами на МКАД в Москве
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Telegram-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО

На юге Москвы в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на МКАД получили травмы три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы.

«В ДТП на юге Москвы получили травмы три человека. По предварительным данным, на 24 км внутренней стороны МКАД произошло столкновение 6 транспортных средств», — говорится в публикации.

В результате ДТП движение оказалось ограничено по четырем полосам из пяти. Выбирайте маршруты объезда.

До этого сообщалось, что очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что повреждения получили несколько транспортных средств. Так, на проезжей части лежит перевернутый грузовик, при этом запчасти от автомобилей разлетелись по дороге. На записи также видно, что у машин повреждены капоты и бамперы, а у белого автомобиля — смят кузов.

Ранее «Газель» пошла в лобовой таран на фуру в Оренбургской области, и это попало на видео.

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