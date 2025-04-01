Автоэксперт объяснил, как сделать электросамокаты безопасными для пешеходов

Чтобы электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) были безопасными для пешеходов, необходимо запретить их использование в центральных частях городов. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал автоэксперт Максим Егоров. Он обратил внимание, что запрет на СИМ действует в крупных европейских мегаполисах. По его словам, статистика происшествий с печальными последствиями там сведена к минимуму.

При этом детской техники, разгоняющейся до 3-5 км в час, такой запрет коснуться не должен, считает специалист.

«Статистика ДТП по ним крайне мала. Она связана в основном с электрическими устройствами, которых огромное количество. Это другая тема, по ним будут другие правила. Скорее всего, для обычных велосипедов, самокатов, скейтов и прочих транспортных средств на мускульной силе новых ограничений не будет», — сказал Егоров.

В конце марта в правительстве России прошло совещание по ужесточению правил дорожного движения (ПДД) для СИМ, включая электросамокаты и электровелосипеды.

Среди ключевых предложений — пересмотр классификации электротранспорта. Электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт предлагается отнести к СИМ, а устройства с двигателем мощнее 250 Вт — к мопедам, что потребует получения прав.

Для всех СИМ может быть введен запрет движения по тротуарам. Вместо этого предлагается установить приоритет движения: сначала по велодорожкам, затем по правому краю проезжей части или обочине, и только в крайнем случае — по тротуару. Кроме того, обсуждается обязательное использование шлемов при езде по дорогам, повышение возрастного ценза с 14 до 16 лет и запрет на перевозку пассажиров.

Ранее российских родителей призвали не покупать детям электросамокаты.