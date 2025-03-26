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Российских родителей призвали не покупать детям электросамокаты

Кикшеринг-эксперт Эрдман: детям крайне опасно покупать электросамокаты
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РИА «Новости»

В Москве в этом году вступит в силу правило, согласно которому жители и гости города будут проходить специальную идентификацию на портале mos.ru при поездках на прокатных самокатах более шести раз. Эта мера, в числе прочего, вводится для исключения случаев, когда на средствах индивидуальной мобильности ездят дети. Важно не давать им ни арендных, ни своих электросамокатов, подчеркнула в пресс-центре НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдаман.

«Это уже третья попытка отрезать детей от пользования электросамокатами, — отметила эксперт. — Мы очень надеемся, что эта мера поможет убрать детей хотя бы с прокатных электросамокатов, что она трансформируется из mos.ru в «Госуслуги», что будет значительно удобнее для путешественников по России».

Эрдаман призвала родителей отказаться от идеи покупки детям электросамокатов, отметив, что для них это чаще всего просто баловство и развлечение, а не средство передвижения. Однако это опасная «игрушка», поэтому стоит подождать совершеннолетия, чтобы на электросамокатах передвигались более взрослые, ответственные жители, заключила эксперт.

До этого в Госдуме призвали приложения для аренды электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности дополнить тестом на знание правил дорожного движения. Только после его сдачи следует пускать к управлению СИМ, убежден депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее обращение он направил начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.

Ранее россиян предупредили об опасных сюрпризах при запуске электросамоката после зимы.

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