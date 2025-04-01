Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге получил многомиллионный убыток в 2024 году

Бывший завод Toyota в Петербурге закончил 2024 год с убытком 434,1 млн рублей

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге получил многомиллионный убыток по итогам 2024 года, сообщает fontanka.ru.

«ООО «Шушары-Авто», которому принадлежит бывший завод Toyota в Петербурге, закончило 2024 год с убытком в размере 434,1 млн рублей. Убыток от продаж составил 598,9 млн рублей. Для сравнения: в 2023 году чистый убыток предприятия составил 283,4 млн рублей», — говорится в сообщении портала.

Компания Toyota объявила о закрытии предприятия в Санкт-Петербурге осенью 2022 года. Производственную площадку японского производителя выкупила компания «Шушары-Авто» – «дочка» ФГУП «НАМИ». Концерн «Алмаз-Антей» – одно из крупнейших предприятий ОПК, которое производит средства ПВО, в том числе зенитно-ракетную систему (ЗРС) большой и средней дальности С-500, и различную гражданскую продукцию.

В марте 2025 года стало известно, что бывший завод Toyota, расположенный в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, начал нанимать персонал. На предприятии, скорее всего, запустят сборку Aurus.

Кадровая служба Aurus ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам «для новых и текущих моделей», ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля. В вакансиях указано, что место работы располагается в Шушарах, в пешей доступности от метро, — под описание точно подходит завод Toyota.

О том, что бывший российский завод Toyota будет выпускать автомобили Aurus, в начале мая 2024 года заявил тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, площадка уже передана бренду.

Ранее были названы пять автобрендов, у которых больше шансов на быстрое возобновление продаж в России.