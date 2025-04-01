Заяц выбежал на трамвайные пути в Башкирии и попал на видео

В Башкирии на видео попало, как заяц выбежал на рельсы

В Башкирии заяц прыгал на трамвайной остановке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Этот парень ждал трамвай в Черниковке, чтобы доехать до работы, не заплатив. Как только заметил других пассажиров, сбежал на другую остановку», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что заяц сидит на остановке. После чего начинает прыгать и убегает.

До этого сообщалось, что в Башкирии медведи гуляли по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько медведей идут по проезжей части.

По словам экологов, такие прогулки животных – тревожный сигнал. По мнению специалистов, появление медведей рядом со свалками говорит о нарушении естественных маршрутов миграции и пищевого поведения.

Кроме того, в Москве на 85-м километре внешней стороны МКАД бегал козел. На кадрах видно, как животное движется вдоль проезжей части.

Ранее в Тверской области рысь гуляла по дорогам.