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Aurus Senat с лжедокументами из Управделами президента остановили в Москве

В Москве ГАИ остановила Aurus с фальшивыми документами из Управделами президента
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Telegram-канал Baza

В Москве остановили автомобиль Aurus Senat со спецсигналами и фальшивыми документами из Управделами президента. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Во время проверки документов водитель предоставил свидетельство о регистрации автомобиля, якобы выданное в 2022-м. По нему «Аурус» числился на балансе Управделами Президента РФ, но вот незадача: госорганы начали использовать эту модель только с конца 2024-го», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что VIN-номера данного автомобиля не существует, а в Управделами такая машина не числится. Тогда на нарушителя надели наручники, а ключи от машины и документы забрали.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении водителя уголовное дело по статье о подделке документов, а автомобиль Aurus Senat стоимостью 40 млн рублей – изъяли.

До этого сообщалось, что В Москве Volkswagen Golf с женщиной внутри упал с 4-го этажа парковки.

Ранее в Петрозаводске у авто сорвало капот во время движения.

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