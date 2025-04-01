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На видео попало, как водители засмотрелись на карабкающихся уфимцев и устроили ДТП

В Уфе водители попали в ДТП из-за лезущих на балкон мужчин
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Telegram-канад Baza

В Уфе водители засмотрелись на лезущих на балкон мужчин и устроили ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Доброе первоапрельское утро всем, особенно этим трем уфимским мужикам и засмотревшимся на них водителям. Надеемся, машины были застрахованы, а у «альпинистов» все же получилось забраться в квартиру», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин карабкаются по веревке на балкон, при этом один из уфимцев стоит в квартире и пытается им помочь. Далее слышен звук, напоминающий удар. На записи видно, как на перекрестке столкнулись две легковые машины. По словам автора видео, водители засмотрелись на мужчин и устроили ДТП.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске капот автомобиля оторвался во время движения. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем инцидента, запечатлел произошедшее на видео. На кадрах видно, как капот красной машины отрывается и начинает вращаться в воздухе.

Ранее появилось видео падения Volkswagen Golf с 4-го этажа парковки в Москве.

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