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Названы семь минусов подержанного кроссовера Mercedes-Benz GLK

«За рулем» перечислил семь недостатков кроссовера Mercedes-Benz GLK с пробегом
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин изучил типичные проблемы кроссовера Mercedes-Benz GLK первого поколения (X204).

«У машин старше 2010 года часто течет бачок омывателя и отказывает электрика спирали его обогрева. Нужно менять проводку или перепрограммировать блок управления. Зимой случаются сбои у механизмов электропривода зеркал», — сказал эксперт.

По словам Хлебушкина, Mercedes-Benz удивляет низким качеством отделки. Кожаная оплетка руля может «устать» задолго до 200 тыс. километров.

У дорестайлинговых автомобилей на низкой скорости автомат может самовольно перейти из режима D в парковочный из-за электроники замка зажигания EZS, которая перестает «видеть» ключ.

Также может отказать датчик присутствия пассажира. Машины старше 2010 года выпуска имели течи магистралей гидроусилителя руля.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы пять недостатков Lada Niva Travel.

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