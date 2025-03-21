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Названы пять недостатков Lada Niva Travel

«За рулем» перечислил пять недостатков внедорожника Lada Niva Travel
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Lada

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал отечественный внедорожник Lada Niva Travel и рассказал о его недостатках.

«В длину Нивы Travel чуть больше четырех метров (вместе с запасным колесом на пятой двери). При таких параметрах было бы наивно рассчитывать на просторный салон», — сказал эксперт.

Не восхищает объемом и багажник. По заводским данным, он вмещает только 320 литров, отметил специалист.

Кроме того, у автомобиля сильно шумит печка. Также, у блока отопителя от «Самары-2» очень слабая подсветка. Разглядеть шкалы не получается даже в темное время.

В смешанном режиме Lada Niva Travel потребляет 12–13 литров на 100 км. По сегодняшним меркам многовато для компактного внедорожника (пусть и классического).

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы три минуса кроссовера Kia Sorento второго поколения.

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