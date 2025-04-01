На Камчатке неизвестные обстреляли автомобиль с детьми

В Петропавловске-Камчатском неизвестные обстреляли автомобиль, в котором была семья с детьми. Об этом сообщает ИА «Кам 24».

По словам пострадавших, это произошло в воскресенье, 30 марта, в 17:50 (8:50 мск) около одного из домов на улице Красная сопка. Неизвестные два раза выстрелили в заднее стекло автомобиля, когда там находились родители с детьми. Спустя два часа прозвучал еще один выстрел с другой стороны: при этом было повреждено другое транспортное средство.

«Мы не пострадали, но мы в таком в шоке. На момент обстрела дети спали на заднем сиденье. Участкового до сих пор нет. Страшно подумать, что было бы, если пуля достигла цели», — рассказала женщина, находившаяся в машине.

Накануне во Владивостоке на Некрасовском путепроводе неизвестный из BMW обстрелял проезжающий автомобиль из травматического пистолета. Его водитель резко затормозил и не успел толком разглядеть номера. В салоне его машины сидели два пассажира, они не пострадали.

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