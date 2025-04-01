Очередь на Крымский мост рассосалась спустя 18 часов

Очередь на Крымский мост устранена спустя 18 часов. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его данным, затруднения в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани начались накануне утром. В 9:00 в очереди стояли 35 транспортных средств, в последующие часы их количество неуклонно росло. К 19:00 доступа на мост ждали 600 машин, автомобилистам приходилось стоять в очереди около двух часов. После этого ситуация начала улучшаться, и к 3:00 очередь рассосалась. Затруднений в проезде к досмотровым пунктам со стороны Керчи все это время не было.

28 марта на переправе проводили ручной досмотр всех транспортных средств, а также личных вещей водителей и пассажиров. Процедура досмотра была аналогична той, которую граждане проходят в российских аэропортах. Изменения были внесены из-за поломки сканера на досмотровом пункте СИДРК (стационарного инспекционно-досмотрового радиотехнического комплекса) «Тамань».

Ранее на Украине стали вновь угрожать взорвать Крымский мост.