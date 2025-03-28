Администрация Крымского моста предупредила о начале ручного досмотра, как в аэропортах

На Крымском мосту проводят ручной досмотр личных вещей и сумок. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«В настоящее время в связи с проведением работ по восстановлению работоспособности сканера на досмотровом комплексе СИДРК «Тамань» все транспортные средства, включая автобусы, направляются на ручной досмотр», — говорится в сообщении.

По информации источника, водители и пассажиры проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Так, людям нужно быть готовым к тому, что все свои вещи придется отнести в зал досмотра физических лиц для проверки, которая будет проходить при помощи спецоборудования.

Также сообщается, что для ускорения данной процедуры людям рекомендуют переложить все вещи в удобные сумки. Кроме того, водителей попросили учесть данную информацию, чтобы составить удобный для себя маршрут. В случае неготовности к прохождению досмотра следует выбрать альтернативные сухопутные пути через Донецкую народную республику, Запорожскую или Херсонскую области.

Ранее Крымский мост открыли для автомобилей.