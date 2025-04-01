В Нью-Йорке хулиганы атаковали автомобили полиции

В Нью-Йорке хулиганы напали на автомобили полиции. Об этом сообщает телеканал ABC7 New York.

Инцидент произошел в воскресенье ночью в районе Куинс. Местные жители, страдающие от любителей ночных уличных гонок, вызвали полицейских на место сбора лихачей. Однако облаченные в капюшоны и клоунские маски сотни хулиганов не испугались прибывших полицейских, а стали забрасывать их автомобили различными предметами, бить в них стекла и прыгать по капотам и багажникам.

Спустя несколько часов трое активных участников беспорядков были арестованы в Бронксе. В настоящее время полиция для поиска хулиганов изучает сделанные с мобильных телефонов и нательных камер видеозаписи.

29 марта сообщалось, что на юге Лос-Анджелеса мужчина угнал грузовик и, пытаясь скрыться от полиции, протаранил 13 автомашин.

Ранее ребенок за рулем угнанной машины едва не наехал на детей на детской площадке.