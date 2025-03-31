На видео попали последние секунды перед столкновением большегрузов на Камчатке

На Камчатке на видео попало, как тягач протаранил самосвал

В Петропавловске-Камчатском столкнулись самосвал и тягач. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Предварительно, 51-летний водитель ехал ночью на «Амкаре» по Первомайской. Занесло, вылетел на встречку — там и врезался в «Сканию Р440», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ЧП Камчатка» опубликовал кадры с видеорегистратора тягача. На видео видно, как самосвал выезжает на встречную полосу движения и в него врезается тягач.

По информации источника, оба водителя получили травмы, пострадавших доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина пыталась сжечь автомобиль вместе со своим бывшим возлюбленным. На кадрах видно, как сибирячка обливает транспорт, после чего — поджигает. Далее на записи видно, как мужчина выбегает из горящей машины, а прохожий помогает ликвидировать огонь при помощи огнетушителя. Нарушительницей оказалась 37-летняя местная жительница.

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