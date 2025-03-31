Авария на МКАД парализовала движение транспорта

В Москве на МКАД движение транспорта затруднено из-за ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 104 км МКАД (после съезда №104) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации источника, движение автомобилей затруднено на 2,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Telegram-канал «Агентство «Москва» утверждает, что на 104-м км МКАД мотоциклист врезался в Mercedes. Байкер ехал с большой скоростью. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском столкнулись самосвал и тягач. На кадрах с видеорегистратора тягача видно, как самосвал выезжает на встречную полосу движения и в него врезается тягач. По информации источника, оба водителя получили травмы, пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что Кокорин после выхода из тюрьмы «накатал» на BMW рекордную сумму штрафов.