На видео попало, как «разъяренный» таксист с ножом напал на россиянина

В Улан-Удэ на видео попало, как таксист с ножом гнался за пассажиром

В Улан-Удэ таксист с ножом напал на мужчину на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Разъяренный таксист схватил нож и погнался за мужчиной на Элеваторе. Водитель максимовского «Рено Логан» сначала дрался с мужчиной на дороге. Начал проигрывать и просочился в свое авто, но не за тем, чтобы спрятаться, а затем, чтобы стать сильней», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся возле белого легкового автомобиля. Далее на записи видно, как таксист замахивается ножом на пассажира, который пытается убежать.

До этого сообщалось, что в Старом Осколе Белгородской области водитель автобуса и пассажир устроили драку на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся возле автобуса, при этом по очереди наносят друг другу удары. Далее на записи видно, как конфликтующие расходятся в разные стороны.

Ранее капот автомобиля улетел во время движения.