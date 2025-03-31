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Водитель автобуса избил белгородца на проезжей части и попал на видео

В Старом Осколе на видео попало, как водитель автобуса избил пассажира на дороге

В Старом Осколе Белгородской области водитель автобуса и пассажир устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«В Старом Осколе подрались водитель и пассажир маршрутки. Что стряслось — неизвестно», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Старый Оскол» публикует кадры, снятые очевидцами. На кадрах видно, как мужчины дерутся возле автобуса, при этом по очереди наносят друг другу удары. Далее на записи видно, как конфликтующие расходятся в разные стороны.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина пыталась сжечь автомобиль вместе со своим бывшим возлюбленным. На кадрах видно, как женщина обливает транспорт, после чего — поджигает. Далее на записи видно, как мужчина выбегает из горящей машины, а прохожий помогает ликвидировать огонь при помощи огнетушителя. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушительницу на месте. В отношении поджигательницы завели уголовное дело.

Ранее Кокорин после выхода из тюрьмы «накатал» на BMW рекордную сумму штрафов.

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