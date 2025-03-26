Косуля носилась среди припаркованных авто и попала на видео в российском регионе

В Амурской области на видео попало, как косуля бегала по дорогам

В Амурской области косуля бегала по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Косуля <…> носилась среди припаркованных машин и многоэтажек в Свободном — явно искала выход из каменных джунглей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как косуля бежит по проезжей части.

По информации источника, животное уже поймали и в скором времени отвезут в лес, где отпустят на свободу.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД бегал козел. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное бежит вдоль проезжей части. Сотрудники правоохранительных органов оттеснили козла в сторону обочины, чтобы он не попал под колеса.

По информации источника, животное заметили на 85-м километре внешней стороны МКАД.

Кроме того, в Башкирии четыре медведя шли по проезжей части. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь идет по проезжей части, еще трое животных стоят рядом с дорогой.

Ранее фермер из Северной Осетии посадил в «Волгу» двух коров и быка.