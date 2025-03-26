Косуля носилась среди припаркованных авто и попала на видео в российском регионе

В Амурской области косуля бегала по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
«Косуля <…> носилась среди припаркованных машин и многоэтажек в Свободном — явно искала выход из каменных джунглей», — говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как косуля бежит по проезжей части.
По информации источника, животное уже поймали и в скором времени отвезут в лес, где отпустят на свободу.
До этого сообщалось, что в Москве на МКАД бегал козел. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное бежит вдоль проезжей части. Сотрудники правоохранительных органов оттеснили козла в сторону обочины, чтобы он не попал под колеса.
По информации источника, животное заметили на 85-м километре внешней стороны МКАД.
Кроме того, в Башкирии четыре медведя шли по проезжей части. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь идет по проезжей части, еще трое животных стоят рядом с дорогой.
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