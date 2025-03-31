В России сильно подорожали летние автомобильные шины

Комплект летних автомобильных шин подорожал в России примерно на 10%, заявил «Парламентской газете» автоэксперт Ян Хайцеэр.

«На мой взгляд, можно говорить о росте цен примерно в 10%. То есть обычном инфляционном процессе, связанном прежде всего с ростом зарплат в отрасли и увеличением стоимости материалов», — сказал Хайцеэр.

По данным издания, базовый комплект шин сегодня можно купить в среднем за 25—28 тыс. рублей. Покрышки качеством выше обойдутся, соответственно, дороже: вплоть до 150 тыс. рублей за комплект и выше.

До этого собственник автосервиса Fit Service Алексей Щиголев заявил, что из-за ранней весны в столичном регионе некоторые водители поспешили сменить сезонные колеса автомобилей. С понижением температуры машина на летних покрышках становится неуправляемой и растут расходы на ее эксплуатацию.

«При малейшем минусе летняя резина теряет эластичность, становится «деревянной». Управление можно сравнить с ездой на санях. За месяц сухих дорог водители уже успели перестроиться на летний стиль езды, когда тормозишь чуть позже и дистанцию держишь чуть меньшую», — сказал эксперт.

Это ведет к росту аварийности. Кроме того, износ летних шин резко возрастает. К этому добавляется перерасход топлива на выполнение маневров. В итоге увеличиваются эксплуатационные расходы.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличились цены на шиномонтаж.