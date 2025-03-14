В России резко повысились цены на шиномонтаж из-за ранней весны

В России цены на сезонный шиномонтаж выросли на 15%. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису и запчастям автомобильной группы «Авилон» Алексей Шпикалов. По его словам, на конечную стоимость услуги повлияло повышение зарплат работников станций техобслуживания.

«В среднем по рынку за последний год цены на услуги шиномонтажа выросли на 15% из-за увеличения затрат на оплату труда специалистов станций техобслуживания», — сказал эксперт.

По словам эксперта, в этом году сезон смены зимних шин на летние начался раньше, так как в некоторых российских регионах установилась плюсовая температура.

По закону переобуваться разрешено с 1 марта. Менять шины рекомендуется при повышении среднесуточной температуры до +5 градусов и более. При этом тепло должно держаться не только днем, но и ночью.

При этом с 1 сентября 2023 года действует правило, согласно которому водителей могут оштрафовать на 500 рублей за шины не по сезону.

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