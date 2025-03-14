Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России резко повысились цены на шиномонтаж из-за ранней весны

«Авилон»: цены на сезонный шиномонтаж увеличились на 15%
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В России цены на сезонный шиномонтаж выросли на 15%. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису и запчастям автомобильной группы «Авилон» Алексей Шпикалов. По его словам, на конечную стоимость услуги повлияло повышение зарплат работников станций техобслуживания.

«В среднем по рынку за последний год цены на услуги шиномонтажа выросли на 15% из-за увеличения затрат на оплату труда специалистов станций техобслуживания», — сказал эксперт.

По словам эксперта, в этом году сезон смены зимних шин на летние начался раньше, так как в некоторых российских регионах установилась плюсовая температура.

По закону переобуваться разрешено с 1 марта. Менять шины рекомендуется при повышении среднесуточной температуры до +5 градусов и более. При этом тепло должно держаться не только днем, но и ночью.

При этом с 1 сентября 2023 года действует правило, согласно которому водителей могут оштрафовать на 500 рублей за шины не по сезону.

Ранее были названы пять минусов низкопрофильных шин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами