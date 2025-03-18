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Россиянам назвали три проблемы при ранней переобувке автомобиля

Fit Service перечислил три последствия ранней смены шин
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Из-за ранней весны в столичном регионе, некоторые водители поспешили сменить сезонные колеса автомобилей. С понижением температуры, машина на летних покрышках становится неуправляемой и растут расходы на ее эксплуатацию. Об этом «Газете.Ru» сообщил собственник автосервиса Fit Service Алексей Щиголев.

«При малейшем минусе летняя резина теряет эластичность, становится «деревянной». Управление можно сравнить с ездой на санях. За месяц сухих дорог водители уже успели перестроиться на летний стиль езды, когда тормозишь чуть позже и дистанцию держишь чуть меньшую», — сказал эксперт.

Это ведет к росту аварийности. Кроме того, износ летних шин резко возрастает. К этому добавляется перерасход топлива на выполнение маневров. В итоге увеличиваются эксплуатационные расходы.

Рано переобувшимся водителям стоит отказаться от поездки при резком изменении погоды. Это обойдется дешевле, чем возможный кузовной ремонт, отметил специалист.

Менять зимние покрышки на летние можно при устойчивой температуре в плюс 5-7 градусов, напомнил Щиголев.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличились цены на шиномонтаж.

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