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Дилеры стали нести убытки из-за обвала цен на китайские автомобили

Автомобили BAIC и Kaiyi стали неликвидными для дилеров из-за снижения цен на них
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KAIYI

Российские дилеры китайских автомобилей стали нести убытки из-за обвала цен на них, сообщает «Прайм». В частности, автомобили брендов Kaiyi и BAIC сильно потеряли в стоимости на рынке.

По словам директора тюменского автосалона «Базис Моторс» Николая Степанова, год назад дилеры закупали автомобили Kaiyi и BAIC примерно за 2 млн рублей, однако из-за слабого продвижения брендов спрос оказался низким. В то же время производитель предлагает те же модели почти вдвое дешевле — за 1 млн рублей. Степанов подчеркнул, что дилерам сложно найти выход из этой ситуации, поскольку ранее приобретенные автомобили теряют свою стоимость.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Кроме того, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что желавшие купить машину китайского бренда россияне уже это сделали, поэтому распродать весь объем завезенных авто не удается.

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